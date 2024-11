Gaeta.it - La Corte Ue assolve immigrati sul reddito di cittadinanza: possibile impatto da oltre 3 miliardi

Una recente sentenza delladi giustizia europea ha creato un precedente significativo riguardo aldiin Italia. La decisione riguarda dueaccusati di aver falsificato la loro residenza nel Paese per beneficiare di assistenza economica, rischiando la denuncia e pene. Questa situazione ha aperto un dibattito sul costo potenziale per le finanze statali, con previsioni che parlano di unche potrebbe arrivare fino a 3.088 milioni di euro.Il caso giudiziarioIl Tribunale di Venezia ha accolto i casi di un immigrato dal Mali e di una cittadina moldava. Entrambi erano stati denunciati per aver dichiarato il falso riguardo alla loro residenza, dichiarando di vivere in Italia dadieci anni. Questo tipo di frode era emersa grazie ai controlli incrociati condotti dall'INPS e dalla Guardia di Finanza, che si occupano di verificare la correttezza delle domande per ildi, un programma di sostegno istituito dal Movimento 5 Stelle.