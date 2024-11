Sport.periodicodaily.com - Inghilterra Vs Irlanda: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 2 di Lega B di Nations League 2024/2025. I padroni di casa vogliono la promozione ma per farlo devono vincere contro i loro cugini già condannati al playout.Vssi giocherà domenica 17 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Wembley di Londra.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi condividono la testa del girone a quota 12 punti con la Grecia che hanno appena battuto a casa loro nell’ultima uscita. Ora manca l’ultimo passo alla Nazionale di Carlsley che, in caso di vittoria, non dovrebbero aspettare il risultato degli ellenici per la migliore differenza reti.Gli irlandesi, dal canto loro, sono riusciti ad evitare la retrocessione grazie alla vittoria nell’ultimo turno contro la Finlandia, assicurandosi così con sei punti lo spareggio per la permanenza nella categoria.