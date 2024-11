Liberoquotidiano.it - Il centrodestra prova il blitz, migranti: ecco la mossa per salvare il piano Albania

Leggi su Liberoquotidiano.it

La sezione specializzata in materia di «diritti alla persona ed immigrazione» del tribunale di Roma, celebre per bocciare puntualmente tutti i provvedimenti del governo, non si occuperà più della convalida dei trattenimenti disposti dal questore nei confronti deiche hanno fatto domanda d'asilo in attesa della verifica del possesso dei previsti requisiti. È quanto prevede un emendamento al decreto “Paesi sicuri” che corregge anche l'errore di aver accentrato al tribunale di Roma tutti i ricorsi deidestinati ai centri per il rimpatrio in. «Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale sulla convalida è competente la Corte d'appello, in composizione monocratica, e non più il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea», si legge nell'emendamento presentato ieri dalla deputata Sara Kelany (FdI), relatrice del decreto in Commissione affari costituzionali della Camera.