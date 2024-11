Panorama.it - Il caro prezzo della maternità surrogata

Disappunto e senso di impotenza. Ma anche desiderio di andare avanti. C’è un ventaglio di sentimenti, spesso opposti, che affiorano nelle storie degli aspiranti genitori che avevano intenzione di attivare - e in qualche caso avevano già avviato - la Gestazione per altri (Gpa) all’estero, ma che si sono scontrati con l’approvazionelegge, il 16 ottobre, che rende laun «reato universale», perseguibile anche se effettuata in altri Paesi da cittadini italiani. Per quanto la normativa non sia ancora stata pubblicata in Gazzetta, e non abbia valore retroattivo, la decisione del Parlamento ha creato uno tsunami fra chi cercava un figlio all’estero in rispetto (fin lì) delle normative italiane. E, nello specifico,legge 40 del 2004 che prevede pene severe per chiunque pratichi o promuova la Gpa sul territorio nazionale.