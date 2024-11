Gaeta.it - Eva Longoria si trasferisce all’estero: la scelta radicale dell’attrice tra Messico e Spagna

Evaha recentemente rivelato di aver lasciato gli Stati Uniti, stabilendosi tra. Questa decisione arriva dopo un lungo periodo di riflessione sull'attuale situazione politica e sociale nel suo Paese d'origine. Nell'ultima edizione della rivista Marie Claire, l'attrice ha condiviso le motivazioni dietro questa, sottolineando i cambiamenti che ha osservato negli Stati Uniti, specialmente dopo l'elezione di Donald Trump.La realtà statunitense attraverso gli occhi di EvaDurante l'intervista,ha descritto gli Stati Uniti come "un luogo spaventoso", evidenziando come la vittoria di Trump l'abbia ulteriormente convinta a lasciare. Ha espresso preoccupazione per la presenza di un "criminale condannato" ricoperto di odio alla guida del Paese, sottolineando il suo impegno politico estivo a favore di Kamala Harris.