Equal Pay Day approfondimento sul gender gap nel turismo

Per sensibilizzare circa il gap retributivo tra uomini e donne, in Europa si celebra l’Pay Day in ogni settoreIl 15 novembre la Commissione europea celebra l’Pay Day, per sensibilizzare circa la disuguaglianza retributiva tra uomini e donne in Europa. Questa giornata rappresenta simbolicamente il momento in cui le donne smettono di essere “pagate” rispetto ai propri colleghi uomini, considerando la differenza media negli stipendi annuali. In pratica, a partire da questa data, è come se le donne lavorassero gratuitamente fino alla fine dell’anno rispetto alla retribuzione media maschile. La data cambia di anno in anno, basandosi sui dati aggiornati sul divario salariale di genere all’interno dell’Unione Europea. Una disparità particolarmente evidente nel settore leisure: in particolare, in riferimento a catene di hotel, casinò e industria dell’intrattenimento, ilpay gap continua a rappresentare un ostacolo significativo da superare, nonostante una forza lavoro divisa equamente tra uomini e donne.