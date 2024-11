Ilgiorno.it - Disarcionata dal cavallo. Ventunenne in ospedale

Una giovane di 21 anni è stata ricoverata nell’Papa Giovanni XXIII, dove è giunta con un’eliambulanza, dopo una rovinosa caduta daavvenuta nel pomeriggio di mercoledì al maneggio Bressanelli di Ombriano. Sulle circostanze che hanno portato al ferimento della ragazza stanno indagando i carabinieri di Bagnolo. Sembra che la giovane stesse praticando una sessione d’allenamento, quando ilsi è imbizzarrito e la cavallerizza è caduta. Una volta a terra ill’ha colpita con uno zoccolo all’altezza dello stomaco. Il ricovero in eliambulanza a Bergamo è stato disposto soprattutto per motivi precauzionali. Dai primi accertamenti sembra si possano escludere fratture o complicazioni. Lei stessa non ha lamentato particolari dolori. I primi soccorsi sono giunti con auto medica e ambulanza della Croce Rossa di Crema.