Ilveggente.it - Crisi nera per Sinner: dramma dietro l’angolo

per Jannik: il(non sportivo) per il tennista azzurro sembra essere. Ecco le indiscrezioni che arrivanoSe da un lato il 2024 si concluderà al meglio, con il primo posto nella classifica Atp e con i primi due Slam vinti in una carriera che si preannuncia davvero straordinaria, sotto un altro aspetto, e per alcuni non meno importanti, l’anno in corso per Janniksi potrebbe concludere non nel migliore dei modi.per(Lapresse) – Ilveggente.itNo, non stiamo nemmeno qui a parlare della squalifica, possibile ma non sicura, per il caso Clostebol che da agosto scorso riempie le pagine dei giornali e non solo, ma del suo rapporto amoroso con la russa Anna Kalinskaya. Sì, perché secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Corriere dello Sport, che cita delle importanti fonti russe – patria della collega e compagna di Jannik – tra i due le cose non starebbero andando per il verso giusto.