Come resistere alla Xylella

Nel 2013, il Salento in Puglia fu colpito da una catastrofica epidemia causata dafastidiosa, un batterio fitopatogeno che infetta il sistema xilematico delle piante, bloccando il flusso di acqua e nutrienti e causando la sindrome del disseccamento rapido dell'olivo (OQDS). Questa crisi ha trasformato profondamente il paesaggio pugliese, distruggendo milioni di alberi e causando ingenti danni economici e culturali. La rapida diffusione dell'infezione fu facilitata dalle condizioni climatiche favorevoli, dvulnerabilità delle cultivar localiCellina di Nardò e Ogliarola salentina, e dpresenza del vettore, la sputacchina (Philaenus spumarius). Di fronte a questa devastazione, la comunità scientifica ha da tempo cercato rimedi. Mentre le grida dei complottisti e dei venditori di rimedi magici sembrano oggi meno rilevanti, i ricercatori hanno continuato a lavorare alacremente, così che recentemente sono stati pubblicati degli interessantissimi risultati in un articolo su Frontiers in Plant Science, in cui gli autori hanno analizzato 171 genotipi spontanei di ulivo esposti a una pressione di inoculo elevata, cercando segni di resistenza genetica al patogeno.