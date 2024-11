Oasport.it - Calcio femminile: derby tra Roma e Lazio nella decima di Serie A. La Juve sfida il Sassuolo

Si prospetta un weekend come sempre molto interessante nel Campionato diA 2024-2025 di, arrivato allagiornata, nonché la prima del girone di ritorno valido per la cosiddetta Regular Season. Ricco il menu che prevede degli impegni apparentemente facili per tutte le big ad eccezione della, impegnata nel delicatissimocontro la.Per le capitoline sarà in qualche modo una vera e propria rivincita. Alle 15:30 di domenica 17 novembre infatti le Campionesse d’Italia si ritroveranno al cospetto delle bianco celesti, con l’obiettivo di cancellare quanto successo in occasione del match d’andata, terminato con un rocambolesco 2-2, dando il la ad un’apertura di Campionato complessa. Le giallo rosse avranno tra l’altro la possibilità di dimenticare sul campo la prestazione in Champions, dove hanno dovuto cedere il passo alla corazzata Lione per 0-3 a causa soprattutto di errori, tra l’altro molto ingenui, del reparto difensivo.