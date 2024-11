Sport.quotidiano.net - Basket Serie B: aria di big match domenica prossima. Adamant, a Monfalcone trova l’ex Kleb Bellan

Settimana con qualche malanno di stagione per l’, chesarà di scena asul campo di una delle due capoliste del girone. Coach Benedetto ha dovuto fare a meno per un paio di giorni dei febbricitanti Turini, Solaroli e Dioli, ma per fortuna almeno i primi due già ieri pomeriggio risultavano recuperati e di nuovo in gruppo assieme al resto dei compagni. Mercoledì sera Drigo e compagni si sono tenuti in ritmo partita sfidando Molinella in quello che è stato a tutti gli effetti un allenamento congiunto, che ha visto Ferrara dominare in lungo e in largo per tre quarti prima di tirare un po’ il fiato negli ultimi dieci minuti. La ‘sgambata’ contro i bolognesi diC ha confermato il grande stato di forma di Marchini, sicuramente il più in forma in questo momento per i colori biancazzurri, chesaranno chiamati ad una prestazione sopra le righe per sbancare