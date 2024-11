Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, salta la semifinale: cosa sta succedendo

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “con le” 2024quando va in onda.la penultima puntata del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. La puntata era prevista per sabato 7 dicembre 2024, ma a questo punto sarà rimandata. L’annuncio è arrivato poco fa. (Continua.)Leggi anche: “con le”, Selvaggia Lucarelli contro tutti: le liti durante la puntata di ieriLeggi anche: “con le”, arriva la decisione di Pier Silvio in Mediaset:succedeTutto su “con le”“con le” è un programma televisivo di genere talent show in onda in prima serata su Rai 1 dall’8 gennaio 2005 con la conduzione di Milly Carlucci e con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento italiano del talent show britannico “Strictly Come Dancing” ed è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda.