Iodonna.it - Antonella Clerici conduce la terza edizione del talent show canoro dedicato ai giovani talenti

Leggi su Iodonna.it

Calato il sipario su Io canto generation 2024, la gara che vede protagonistissimii dalle eccezionali doti canore si sposta su Rai 1. Stasera alle 21.30 prende il via The voice kids 2024. Alla conduzione c’èe in giuria siedono i 4 coach. Saranno loro a scegliere i concorrenti che andranno a comporre il cast e poi a seguirli nel loro percorso all’interno del programma.sbotta, il “golden minute” pubblicitario è troppo lungo: «Ma che minuto è?» X Leggi anche › Al via “The Voice Kids 2023”, una grande festa tra sogni di bambini e tanta musica The voice kids 2024, stasera la prima puntata su Rai 1La prima puntata è dedicata alle Blind auditions, ovvero le audizioni al buio che caratterizzano il format.