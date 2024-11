Digital-news.it - X Factor 2024 - La Gara, Quarto Live Show in diretta Sky e NOW. Ospiti NEGRAMARO

GIOVEDI 14 NOVEMBRE SARA' HELLConduce GIORGIAGiudici ACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI, PAOLA IEZZIinsu Sky Uno in streaming su NOWl’intensissima “giostra” e una doppia eliminazione tra le squadre Sul palco della XArenaÈ arrivato il momento di una delle puntate più temute: giovedì 14 Xdiventa “Hell”, serata senza un attimo di sosta che vedrà tra gli artisti inuna doppia eliminazione.Ilappuntamento con i, indalle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, è così un vero e proprio snodo di unache è sempre più difficile: sia per i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e.