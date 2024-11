Universalmovies.it - Uno Rosso | Recensione del film con Dwayne Johnson e Chris Evans

Leggi su Universalmovies.it

Manca meno di un mese a Natale e Uno(Red One), diretto da Jake Kasdan conapre la strada deia tema natalizio al cinema.Unoè il nome in codice di un Babbo Natale esteticamente diverso da come ce l’ha presentato tradizionalmente il cinema: non ha la barba lunga bianca e soprattutto non ha la pancia! Il nostro Santa Clause è atletico, ha una moglie che governa la reggia al Polo Nord (Bonnie Hurt) e un fratello orco che vive in Germania (Kristofer Hivju). Il suo capo della sicurezza è un elfo ultra-centerario Callum Drift () che vorrebbe andarsene in pensione anticipata perché avverte che il Bene sta svanendo ma la scomparsa del suo capo gli rovina i piani.Nessuna storia di redenzione, nessun incontro in aeroporto e colpo di fulmine, Unonon è una rom-com, bensì punta al nostro peggior incubo infantile: il rapimento di Babbo Natale.