Ilfattoquotidiano.it - “Un Ace per la ricerca”: alle Atp Finals si gioca anche contro il cancro. Ecco qual è stato finora il match più “generoso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Atp2024 di Torino un ace non è solo utile ad annullare una palla break o a conquistare un punto prezioso. Perché con i loro servizi i tennisti contribuisconoa una causa molto più importante: lail. L’iniziativa si chiama appunto “Un Ace per la“: Intesa Sanpaolo – host partner delle Nitto Atp– e la Fondazione Piemontese per lasulETS donano 100 euro per ogni Ace segnato da Jannik Sinner e colleghi durante il torneo. Non solo: per la finalissima di domenica 17 novembre, la cifra donata per ogni Ace salirà a 1000 euro. L’obiettivo della campagna “Un Ace per la” quest’anno è ancora più ambizioso: supportare il progetto della Biobanca dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. E nei primi 4 giorni di torneo, grazie agli Ace realizzati dai tennisti, sono già stati donati 17.