Taranto-Benevento spetterà al CASMS decidere | possibile divieto alla trasferta per i tifosi giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa della decisione ufficiale in merito alle prescrizioni di sicurezza per-Avellino che dovrebbe arrivare questa mattina dopo la riunione del Gos, l’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive ha posto l’accento anche su, in programma sabato 23 novembre alle 15. Esattamente come per il derby di domenica prossima tra Sanniti e Irpini, l’ONMS ha rinviato la decisione al(Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) per individuare “adeguate misure di rigore”, come riportato nell’ultima determinazione dell’Osservatorio che si è riunito martedì scorso., quindi, che ildecida di vietare laallo Iacovone airesidenti nella provincia died a quel punto il Prefetto pugliese non potrà che prendere atto di tale valutazione.