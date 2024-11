Sostenibilità, l’IA trova falde acquifere a rischio inquinamento

Leggi su Ildenaro.it

Un nuovo strumento basato sull‘intelligenza artificiale (IA) è in grado di predire il livello tendenziale didelle. E’ quanto emerge da uno studio guidato dalla North Carolina State University (NC State), e pubblicato su Environmental Science & Technology. Lesono una fonte di acqua potabile per milioni di persone e spesso contengono inquinanti che pongono rischi per la salute. Tuttavia, molte regioni non dispongono di set di dati completi sulla qualità delle. “Monitorare la qualita’ dell’acqua e’ un’attivita’ che richiede molto tempo ed e’ costosa, e piu’ inquinanti si analizzano, piu’ tempo e denaro ci vogliono”, afferma Yaroslava Yingling, co-autrice corrispondente dello studio e professoressa di scienze dei materiali presso la North Carolina State University.