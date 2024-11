Sport.quotidiano.net - Sinner è già in semifinale alle Atp Finals

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 14 novembre 2024 –è matematicamente inAtp. Il primo set vinto da De Minaur (7-5) su Fritz significa che l’azzurro è già qualificato alla prossima fase del torneo, prima ancora di scendere in campo stasera (20.30) contro Daniil Medvedev. Nella peggiore delle ipotesi, in caso di sconfitta 0-2 contro il russo, Jannik sarà secondo nel girone Nastase. L’obiettivo è però quello di piazzarsi in testa. Notizia in aggiornamento