Ryanair non comunicava le tariffe extra per i check-in. Ora rimborserà (poco) 100mila passeggeri. L'accordo con l'Antitrust

Non una multa, ma un impegno a rimborsare oltre un milione e mezzo di euro ai clienti. Questo il risultato dell’istruttoria aperta dall’Autorità garante della concorrenza del mercato ai danni della compagnia aerea low-cost (e non solo)contestava alla società irlandese una possibile pratica commerciale scorretta riguardo ai costidiin. Secondo l’Autorità,non avrebbe informato in maniera adeguata i consumatori sul periodo in cui sarebbe stato disponibile il servizio diin gratuito. E soprattutto sull’aggravio dei costi in caso di mancato rispetto della scadenza fissata dalla compagnia. A ogni cliente che ha presentato un reclamo tra il 2021 e il 2023 spetteranno 55 euro.Il problema delin e della prenotazione «priority»Una violazione degli articoli 21 e 22 del Codice di consumo, quelli riguardo a azioni e omissioni ingannevoli.