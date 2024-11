Biccy.it - Raffaella Ligorio di Temptation Island smaschera Giovanni De Rosa: “Un manipolatore”

Alfonso Signorini con Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi avrebbe voluto fare un triangolo televisivo, ma nell’arco di meno 48 ore è già diventato un ottagono. A loro, infatti, si sono aggiuntiDe, Antonio Fico e un tale di nome Giordano che sarebbero stati con Federica; Erica che sarebbe la fidanzata di Stefano e ora pure, ex volto di, che avrebbe frequentatoin contemporanea a Federica.Gli otto protagonisti ovviamente si accusano e sino a vicenda e hanno portato a galla una verità che molto probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato. Quello fra Federica, Alfonso e Stefano, infatti, non è un semplice triangolo. Lei non ama più l’ex fidanzato e non è neanche particolarmente interessata a quello nuovo, dato che nel mentre è uscita con altri tre ragazzi.