Premio Ciampi | XXVII Edizione

Il 20 e 21 novembre, al Teatro Goldoni di Livorno, torna ladel, intitolato al cantautore e poeta livornese Piero, che quest’anno avrebbe compiuto novant’anni. Siamo in cattive acque è il titolo dell’di quest’anno. Un titolo tanto forte quanto necessario, visto che nel mondo odierno le cattive acque che ci circondano sono sempre più estese. Come già lo scorso anno, tenendo sempre fede al manifesto programmatico Lunga vita agli outsider, anche in quest’occasione ilha voluto schierarsi dalla parte di chi prova a fare argine usando creatività, originalità e passione, contro le acque di una società-spettacolo disinteressata a ogni forma espressiva non omologata alle sue regole. Dopo l’anteprima del 16 novembre in Via del campo rosso 29 a Genova, dedicata a una figura decisiva per il rinnovamento della musica italiana come Gian Franco Reverberi, molti gli appuntamenti in cartellone e gli ospiti attesi nella due giorni al Teatro Goldoni di Livorno.