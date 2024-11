Cityrumors.it - Maxi evasione Iva, scatta il blitz: decide di arresti e sequestri

Ancora uncontro gli evasori. Le forze dell’ordine hanno arrestato decine di persone e fattoal termine di una indagine condotta dai magistrati di Milano e PalermoUnadell’Iva per centinaia milioni di euro. È questo quello che una indagine condotta dalla Procura Europea di Milano e Palermo ha portato alla luce. L’inchiesta ha riguardato diverse città d’Italia e gli approfondimenti dei militari hanno anche scoperto legami con la mafia, in particolare la camorra.della Guardia di Finanza contro alcuni evasori (Ansa) – cityrumors.itNella mattinata odierna, giovedì 14 novembre, i magistrati hanno autorizzato l’arresto delle persone coinvolte in questa operazione e il sequestro di diversi immobili e non solo. Un’inchiesta che ha smantellato una vera e propria associazione criminale che per anni ha truffato lo Stato evadendo più di cento milioni di euro.