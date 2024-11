Secoloditalia.it - L’Iran introduce il “trattamento psicologico” per le donne che rifiutano di indossare l’hijab

Leiraniane senza hijab rischiano l’internamento in ‘clinica’ e un ‘. A deciderlo è stata proprio una donna, Mehri Taleb Darestani, ora a capo del dipartimento per lee la Famiglia, che ha notificato l’apertura di una “clinica per ildella rimozione del”. Un ospedale che stando a quanto riportato dalla politica iraniana, servirà per un “scientifico e”: praticamente assomiglia ad un modo elegante per glissare sul termine ‘manicomio’. In Iran i soprusi nei confronti dellenon finiscono mai, dalle purghe della polizia morale fino ad arrivare al trasferimento in clinica per coloro che scelgono di core disobbedire alla legge islamica.Una scelta “vergognosa” delcontro leSecondo la giornalista iraniana dice Sima Sabet, che vive in ‘esilio forzato’ nel Regno Unito dopo essersi sottratta ad un tentativo d’omicidio, questa scelta istituzionale è “vergognosa”, dice a The Guardian, ritenendo “agghiacciante l’idea di aprire cliniche per ‘curare’ lenon velate”.