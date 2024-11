Giornalettismo.com - La differenza tra l’abbandono di X del Guardian e le proteste delle testate francesi

C’è chi ne fa una questione di principio e chi, invece, sta cercando di tutelare i propri interessi. I motivi di dissidio tra la stampa internazionale ed Elon Musk sono di diverso tipo e hanno caratteristiche differenti. Se fa rumore, ad esempio,dele dei suoi profili collegati (che hanno un bacino di oltre 27 milioni di followers), ha avuto meno impatto mediatico la scelta di novedi intraprendere un’azione legale nei confronti della proprietà di X. Le Figaro, Le Monde, Les Echos, Le Parisien, Télérama, Courrier International, Le Huffington Post, Malesherbes Publications e Le Nouvel Obs sono compatte nel richiedere al social network di Elon Musk il giusto riconoscimento e il giusto compenso per lo “sfruttamento” da parte di X dei propri contenuti. LEGGI ANCHE > La diaspora dei vip italiani dalla piattaforma di Musklascia X: perché il caso è diverso rispetto a quello dei giornali«La campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti non ha fatto altro che sottolineare ciò che da tempo consideriamo – hanno scritto dalla redazione del-: che X è una piattaforma mediatica tossica e che il suo proprietario, Elon Musk, è stato in grado di usare la sua influenza per plasmare il discorso politico».