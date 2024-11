Scuolalink.it - Integrazione degli elenchi del Personale ATA part-time: modifiche per l’anno scolastico 2024/2025

Leggi su Scuolalink.it

Nel contesto dell’organizzazione scolastica per, l’aggiornamento e l’delATA (Ausiliari, Tecnici e Amministrativi) continuano a rappresentare unae fondamentale della gestione delle risorse umane all’interno delle scuole italiane. Una recente disposizione, emanata dal dirigente, riguarda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per l’assistente amministrativo, la sig.ra Marchese Caterina. Questo provvedimento, che fa seguito ad altri aggiornamenti già disposti nei mesi precedenti, sottolinea l‘importanza della flessibilità nella gestione delATA e la necessità di rispondere alle esigenze operative delle scuole in modo equilibrato. Le variazioni nei contratti delATA: Un aggiornamento fondamentale L’aggiornamentodelATA è stato attuato con una serie di provvedimenti, che sono stati pubblicati e diffusi tra i mesi di giugno e ottobre