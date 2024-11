Gaeta.it - Incendio devasta deposito a Pagani: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha colpito la città di, in provincia di Salerno, nella notte tra venerdì e sabato. Le fiamme, che sono divampate intorno alle 4, hanno interessato undi cassette in plastica e legname. Resta da chiarire le cause che hanno provocato questo rogo, ma la dimensione dell’ha richiesto un ingente dispiegamento di forze per contenerne l’espansione.deideldel, tempestivamente allertati, sono giunti sul posto con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Sei automezzi sono stati mobilitati da Nocera Inferiore e Sarno, accompagnati da un’autobotte proveniente da Salerno. Questo notevole impegno ha permesso una risposta rapida e coordinata, fondamentale per cercare di contenere il rogo in un’area dove il materiale infiammabile era presente in grandi quantità.