Thesocialpost.it - Incendio ad Ancona: evacuato un appartamento, quattro persone in salvo

Serata movimentata ieri ad, dove unha scosso un edificio in via Sebenico. Le fiamme, divampate verso le 22:30 al terzo piano, hanno obbligato all’evacuazione di. Intervento immediato e decisivo dei vigili del fuoco e della polizia ha permesso di contenere l’senza che si registrassero feriti.Leggi anche: Roma,in un condominio: evacuati gli abitanti. Soccorsa una donna di 82Il rapido intervento dei vigili del fuocoAll’arrivo dei vigili del fuoco, la situazione appariva già delicata. Le fiamme minacciavano di estendersi ad altri appartamenti. I pompieri sono entrati subito in azione, utilizzando un’autoscala per raggiungere rapidamente il terzo piano. Con una manovra attenta, i vigili del fuoco hanno domato il fuoco, impedendo alle fiamme di propagarsi oltre.