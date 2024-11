Sport.quotidiano.net - I rossoblù verso la sfida di sabato in casa del Foligno. Boncompagni in stato di grazia. È l’arma in più del Montevarchi

L’Aquila, dunque, anticiperà ala partita di, un altro esame di maturità per la giovane truppa di Nico Lelli che con i due successi consecutivi sta scalando la classifica. Se ilavesse giocato di domenica la gara dello stadio umbro intitolato ad Enzo Blasone avrebbe coinciso con una ricorrenza speciale nella storia storia del club: la vittoria conquistata 22 anni or sono il 17 novembre 2002, durante le celebrazioni per il centenario, al Franchi di Firenze con la Viola, allora Florentia. In Umbria Sesti e compagni, diretti a bordo campo da Max Adami per la squalifica di una giornata inflitta a Lelli, cercheranno ulteriori conferme della crescita collettiva. E’ vero che dovranno fare a meno in difesa per squalifica di un giocatore di temperamento e qualità come Damiano Franco ma, soprattutto con il Follonica Gavorrano, hanno dato ulteriori segnali di crescita.