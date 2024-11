Ilnapolista.it - Gaudenzi: «Le partite di tennis non vanno accorciate, quelle diventate epiche sono le più lunghe»

Andrea, presidente dell’Atp, nella tavola rotonda con i giornalisti, all’interno del quartier generale dell’organizzazione del torneo torinese ha rilasciato alcune dichiarazioni. Idee e proposte su come, secondo lui, il sistemapuò migliorare.ha un’idea chiara:«Oggi ilha un miliardo di spettatori ma sui media monetizza l’1,3%. La domanda c’è, è la capacità di venderlo che manca. Chiunque abbia inventato questo gioco alla fine dell’Ottocento era un genio. Ilgiocato non si tocca. Non credo che accorciare il formato del nostro sport risolva il problema. Anzi, lepiù belle e che si ricordano a lungoche durano 3 set su 5, tanto che io vorrei giocare 3 su 5 anche le finali dei tornei 1000. Quello che dobbiamo fare meglio è spezzettare il prodotto e darlo su canali diversi, in forme diverse, in funzione dell’audience, privilegiando contenuti short per i più giovani e valorizzando le storie fuori dal campo che ilpuò raccontare.