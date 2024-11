Biccy.it - Erica Migliano, spunta la fidanzata segreta di Stefano Tediosi: “Mi ha detto di seguire un copione, è un manipolatore”

All’interno dell’ottagono del Grande Fratello e dintorni c’è ancheche non è proprio una qualsiasi, dato che sostiene di essere lada ben tre anni di.“e io viviamo nello stesso paese. Lo conobbi nel 2021 e fin dal primo incontrò mi raccontò una bugia. Solo quando la frequentazione era ormai avviata e c’erano già in ballo dei sentimenti, mi disse che era fidanzato. Gli chiesi di scegliere e lui, sostenendo di essere innamorato di me, decise di lasciare la sua ragazza. Ma non lo fece subito. Si prese del tempo e impiegò 4 mesi a lasciarla, raccontandomi che questa ragazza aveva dei problemi e che lui era il suo unico pilastro. Ma anche dopo averla lasciata, la nostra storia è rimasta instabile.continuava a fare avanti e indietro tra me e lei con la scusa che la sua ex non avesse altri punti di riferimento oltre a lui”.