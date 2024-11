Agi.it - Dottoressa aggredita in Pronto soccorso, giudice condanna una paziente a 7 mesi

AGI - Si è concluso con unaa 7 mesi di reclusione, pena sospesa, il processo a carico di una donna accusata di minacce e lesioni personali nei confronti di unadeldel Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo. La sentenza è stata emessa l'11 novembre scorso dalla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica. L'imputata dovrà anche risarcire i danni da liquidarsi in un giudizio civile e pagare le spese processuali pari a 1950 euro più. I fatti, spiega il Policlinico, risalgono al 2017. Secondo quanto emerso in dibattimento, ladelfuverbalmente e fisicamente dalla donna che non voleva attendere il proprio turno per essere visitata e pretendeva di non rispettare la lista d'attesa. A interrompere l'aggressione furono la vigilanza interna e i Carabinieri, ma quanto accadde causò alla vittima, assistita dall'avvocato Lorenzo Bonaventura, ferite e contusioni, oltre a un forte trauma psicologico.