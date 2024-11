Ilrestodelcarlino.it - Corinaldesi, ecco l’area per i "moduli"

Aule scolastiche inprefabbricati, oggi un sopralluogo tecnico nei nuovi spazi individuati dall’Amministrazione Comunale. Una divergenza tra i tecnici dell’Amministrazione e quelli della Provincia, sta rallentando l’allestimento delle aule prefabbricate che dovevano essere pronte già dal 9 dicembre. Le tempistiche potrebbero essere rispettate, ma sarà una corsa contro il tempo perché oggi i tecnici della Provincia valuteranno i nuovi spazi, sempre a ridosso di via Capanna, che sono stati individuati per ospitare i. Una soluzione che potrebbe garantire termini più lunghi rispetto ai sei mesi iniziali previsti per l’installazione delle strutture modulari a ridosso dell’ala inagibile dell’IstitutoPadovano. "Ieri abbiamo avuto un incontro e abbiamo individuato un’area che può ospitare le strutture – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – domani (oggi) sarà effettuato un sopralluogo dai tecnici della Provincia e già in giornata potremmo avere la soluzione".