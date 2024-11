Biccy.it - Confronto spiazzante tra Shaila e Lorenzo: “Aggressivo? Se lo merita”

Leggi su Biccy.it

Spolverato eGatta ieri notte al Grande Fratello hanno avuto una litigata furiosa, con la gieffina che si è messa a gridare: “Tu mi porti allo stremo io non ce la faccio più. Tu riesci a farmi sentire sbagliata e non ascolti“. Dopo lo scontro di fuoco l’ex velina ha chiesto unal suo amico speciale, ma prima di iniziare a parlare lui ha dato una rapida controllata alle telecamere.Iltra: “Hai messo Helena all’angolo, sei stato”.ha rimproveratodi essere stato troppoquando nel pomeriggio ha avuto uncon Helena: “Tu sei stato sfurioso. Tu però a volte esageri. Mi hai detto che vuoi una donna che ti aiuti a riflettere e a capire se sbagli. Allora ti dico, se sai di avere ragione e non vuoi passare dalla parte del torto, stai attento.