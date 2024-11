Quotidiano.net - Conflavoro a Palazzo Chigi: ‘Servono misure per vero sviluppo imprese’

“Siamo soddisfatti di quanto fatto finora dal Governo, ma ora le imprese necessitano di una Manovra ad hoc cucita sulle loro esigenze. Purtroppo non vediamo ancoracapaci di stimolare davinvestimenti enel lungo periodo”. Così il presidente diRoberto Capobianco all’indomani del confronto asulla legge di Bilancio. “Serve un impulso alla crescita imprenditoriale strutturale e sostenibile che vada a vantaggio dell’intero mercato del lavoro. Le imprese italiane sono oppresse da fiscalità, costi energetici, caro materie prime e dall’alto costo del lavoro. Inoltre, norme europee ma anche nazionali, come quella sul payback del medtech che chiediamo di eliminare, aggiungono ulteriori costi inutili a un sistema già in difficoltà”, ha aggiunto Capobianco.