Case sgomberate in via Marche | Palazzi gemelli da demolire poi si passerà alla ricostruzione

"Si tratta di una vittoria, è stata riconosciuta la condizione del palazzo". Così Alessandro Massei, figlio di una residente, dopo l’ordinanza di sgombero emessa per il palazzo al civico 54 di via, attaccato al civico 56, dichiarato inagibile dopo il sisma. Negli ultimi sette anni, Massei aveva segnalato più volte le precarie condizioni igieniche dell’immobile. "Avevo chiesto di intervenire sulla sicurezza e igiene del palazzo, soprattutto per la presenza di piccioni che nidificavano su finestre e terrazze – racconta Massei –, più volte è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ho portato avanti questa storia per mia madre, che oggi ha 86 anni ed è sordomuta. Non avrei voluto farla vivere in quelle condizioni e, soprattutto, attaccata a un altro palazzo considerato inagibile.