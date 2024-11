Ilfattoquotidiano.it - Beretta, si è pentito l’ex capo ultras dell’Inter: “Vi racconto dell’omicidio Boiocchi e degli affari della curva nord”

IlAndreaha deciso di pentirsi, di collaborare con la giustizia e dunque entrerà nel programma di protezione. La scelta è arrivata dopo un lungo incontro nel carcere di San Vittore con presenti il pm Paolo Storari, l’aggiunto Alessandra Dolci e i verticisquadra Mobile e dopo settimane di pensieri contrastanti da parte di. Contemporaneamente e in modo del tutto corretto e coerente Mirko Perlino, il suo storico legale, venerdì ha rimesso il mandato., detto Berro, è attualmente accusatodi Antonio Bellocco, ex rampollo‘ndrangheta di Rosarno nonché suo ex socio neglicriminalicriminali per i quali lo stesso, assieme ad altri membri del direttivo, è indagato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso.