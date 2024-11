Game-experience.it - Avowed, Microsoft apre i preordini e svela Premium e Steelbook Edition con accesso anticipato

ed Obsidian Entertainment hanno dato il via aidindo inoltre contestualmente anche le varie edizioni del gioco che verranno rilasciate sin dal giorno di lancio, fissato nella giornata del 18 Febbraio 2025 su Xbox Series XS, PC e Game Passe.Il team di sviluppo ha ricordato cheporterà i giocatori in una regione mai vista prima del mondo di Eora, introdotto per la prima volta nel pluripremiato Pillars of Eternity. In questo gioco di ruolo sarà possibile vivere un’avventura con i membri del team (ma niente romance alla Baldur’s Gate 3), scoprendo verità nascoste ed affrontando tanti nemici diversi.Tornando ai, da oggi è possibile preordinaresu Xbox Series XS, sull’app Xbox su Windows, Battle.net o Steam, ottenendo anche l’fino a cinque giorni a partire dal 13 febbraio.