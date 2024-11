Quotidiano.net - Autista di bus aggredito e picchiato da ragazzini

Leggi su Quotidiano.net

damentre chiacchierava coi colleghi alla fermata dell'autobus in attesa dell'inizio turno. È quanto racconta alla Gazzetta di Parma undi Tep, il servizio di trasporto pubblico parmigiano, finito nel mirino di una banda diieri sera in via Mariotti, Lungoparma, a ridosso del centro. Il video della violenza, girato con un cellulare, è diventato virale, ed è condiviso dalle testate locali online. "C'era un gruppo diche cercava la rissa - spiega l'- nel momento in cui abbiamo chiesto di allontanarsi, uno di loro si è girato e mi ha dato un pugno in faccia. Ho provato a rispondere ma erano in tanti e non sono riuscito, anzi ho addirittura ricevuto una bottigliata in testa, che si è rotta". Sul posto, teatro di altri episodi simili nell'ultimo periodo, c'erano dei carabinieri in borghese "che hanno cercato di sedare la rissa - continua l'- e per fortuna uno è stato anche preso.