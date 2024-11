Lapresse.it - Atp Finals 2024, Sinner già in semifinale: ecco perché

Leggi su Lapresse.it

Janniksi qualifica per le semifinali delle Atpdi Torino prima ancora di giocare. L’altoatesino, che tornerà in campo questa sera per affrontare Daniil Medvedev nel terzo match del gruppo ‘Nastase’, ha ottenuto la certezza del passaggio del turno grazie al set conquistato da Alex De Minaur nell’incontro attualmente incorso contro Taylor Fritz, vinto 7-5 dall’australiano.