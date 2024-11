Sport.quotidiano.net - Arezzo, sedici partite cambiando squadra. Troise cerca la strada giusta per la continuità

di Luca Amorosisi. Questo l’obiettivo dichiarato sia dal tecnico amarantoche dal direttore Cutolo in questa fase della stagione. Un proposito che va di pari passo con quello di alzare la qualità nelle due fasi e migliorare a livello di mentalità. L’arrivo della capolista Pescara al Comunale, a livello mentale e di stimoli, è una sfida che si prepara da sola, mentre a livello tattico e tecnico andrà studiata minuziosamente., dopo il pari di domenica, ha parlato dell’esigenza di fare qualcosa di diverso, anche se i tifosi gli imputano proprio di cambiare troppo. Numeri alla mano, in effetti, il tecnico napoletano non ha mai riproposto la stessa formazione tra una gara di campionato e l’altra, anche se a livello tattico il modulo di base è quasi sempre stato il 4-3-3.