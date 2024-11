Sport.periodicodaily.com - Albania-Repubblica Ceca: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League 2024/2025. I padroni di casa inseguono il sorpasso sui rivali per chiudere al primo posto e centrare la promozione.si giocherà sabato 16 novembre 2024 alle ore 20.45 presso l’AirStadium di Irana.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa seguono ad un solo punto lacapolista e vogliono sfruttare il doppio turno casalingo controe Ucraina per chiudere il raggruppamento al primo posto e centrare la promozione in Lega A.I cechi avevano iniziato male il loro cammino in Nations League perdendo 4-1 contro la Georgia. Poi la Nazionale di Hasek ha rimesso le cose a posto superando l’Ucraina per 3-2, per poi regolare l’di misura(1-0).