Thesocialpost.it - Trovato morto Song-Jae Lim: la star coreana dei K-Drama era nel suo appartamento

Addio aJae-lim, attore e modello sudcoreano:a 39 anniIl mondo dello spettacolo sudcoreano piange la scomparsa diJae-lim, attore e modello noto per le sue interpretazioni in popolari K-e la partecipazione al reality show We Got Married. Il corpo senza vita dell’attore 39enne è stato rinella sua abitazione a Seul da un amico, che lo aveva raggiunto per un pranzo. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, non vi sarebbero segni di omicidio o scasso, e accanto a lui è stata rinvenuta una lettera di due pagine. Sebbene il contenuto della missiva non sia stato reso pubblico, la stampa sudipotizza che possa trattarsi di un suicidio.Un messaggio criptico sui social e l’assenza prolungataJae-lim non appariva sui social dallo scorso gennaio, quando aveva smesso di poe i selfie e le immagini del suo amato gatto che avevano sempre caratterizzato il suo profilo.