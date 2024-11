Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-11-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un veicolo che ha preso fuoco Ci sono code per 3 km sulla diramazione diSud tra San Cesareo e di il bivio con la uno in quest’ultima direzione ilal momento scorre su una sola corsia da oggi alle 29 novembre riduzioni della sede stradale su via di Boccea per potature tra via del Forte Boccea & via Federico Galeotti non si escludono rallentamenti è dalle 6 di questa mattina è nuovamente possibile percorrere in entrambi i sensi di marcia la via del Mare la via Ostiense in prossimità del Ponte del Fosso colatore tra Vitinia e Acilia resta il divieto per i mezzi superiori ai 35q deviate le linee bus 712 e C4 e i collegamenti c01 ec10 per lavori notturni sino al prossimo 29 novembre chiuse tra le 23 e le 6 del mattino successivo le rampe di entrata e di uscita della tangenziale est da viale Castrense a Largo Settimio Passamonti cantiere fermo il sabato e la domenica prestare attenzione alla segnaletica i dettagli di queste altre notizie sul sito