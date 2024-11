Inter-news.it - Spalletti: «Belgio-Italia, Barella in campo! Differenze con Frattesi»

in conferenza stampa alla vigilia della sfida tradi Nations League, ha parlato della sfida e dei giocatori dell’Inter che potrebbero giocare titolare. Tra questi Nicolòe Davide.INTER IN– Lucianoalla vigilia di, ha parlato dell’assenza del trequartista della Roma e del ruolo per Nicolò: «L’assenza di Pellegrini? In quella zona di, sulla trequarti, abbiamo bisogno di un giocatore che sappia essere al servizio della squadra, in grado di sapersi scambiare con gli altri, con attitudini offensive.ha tutto questo, abbiamo anche altri giocatori che sanno fare questo ruolo qui.lo aspettavamo e probabilmente sarà in. Vogliamo giocare bene a calcio. Quello che è il nostro obiettivo è voler giocare a calcio e attraverso il gioco riesca a portare a casa i risultati».