Agi.it - Rush finale per la Costituente M5S, si vota dal 21 al 24 novembre

AGI -per ladel M5s, oggi convocata ufficialmente: sino i moltissimi quesiti messi a punto - dal ruolo del garante al tetto del secondo mandato ad esempio dal 212024 alle ore 15,00 alla chiusura dell'assemblea che si svolgerà al palazzo dei Congressi di Roma, il giorno 24. I quesiti saranno resi pubblici il 14 di. L'avviso di convocazione arriva dal sito del Movimento 5 stelle: "È convocata, mediante lo strumento della consultazione in rete, l'assemblea degli iscritti in prima convocazione dalle ore 10,00 del giorno 212024 alle ore 15,00 del giorno 242024", si legge. Si dovrà deliberare su un ordine del giorno che contempla dodici punti: "Riforma del Sistema sanitario nazionale e tutela della persona; Crescita economica inclusiva e lavoro dignitoso; Contrasto all'evasione fiscale ed etica nell'impresa; Politica di pace ed Europa; La centralità della questione della giustizia nell'azione politica del Movimento; Transizione ecologica e patrimonio naturale per un'ecologia integrale; Informazione libera e sovvenzioni alla cultura; Riforma della scuola primaria e secondaria; Riforme per un maggior equilibrio territoriale del Paese; Università e ricerca scientifica; Proposte relative al ruolo del Presidente e degli organi che lo affiancano o coadiuvano; Proposte relative al ruolo del Garante; Proposte relative alle modalità dizione per le modifiche statutarie; Proposte relative al Comitato di Garanzia e al Collegio dei probiviri; Proposte relative all'organizzazione territoriale; Proposte relative al nome, al simbolo e al suo utilizzo; Proposte varie relative ai finanziamenti, ai giovani, al funzionamento interno dell'associazione, alla Scuola di formazione e alla comunicazione sui territori; Proposte di modifica del Codice etico relative al limite di mandati; Proposte di modifica del Codice etico relative ai requisiti di candidabilità; Proposte relative al posizionamento nell'arco parlamentare; Proposte relative alle alleanze politiche".