Pete Hegseth crisi globali e guerre in mano al conduttore di Fox&Friends Weekend | inaudito

Jenny Sangiuliano e Alessandro Giuli, ministri della Cultura, sono un minuscolo esempio di arroganza del potere, rispetto alla scelta da parte di Trump di nominarea ministro della Difesa degli Stati Uniti. “Ma chi c**** è questo tizio”, è la prima reazione dell’ambiente del Pentagono, come riporta Politico. La decisione del presidente eletto di nominare in un ruolo cruciale tale carneade, e quel che è peggio un giornalista, dà la misura di quel fattore a metà tra pericolosità e rischio insito nella futura amministrazione americana. E degli impliciti risvolti interni, esterni eche ne conseguono.Voi non vi stupite che il futuro capo del Pentagono sarà l’attuale co-di “Fox & Friends” sul canale tv di Rupert Murdoch? A me sembra. Un giornalista – d’accordo, ha fatto il servizio militare – comanderà il potentissimo Dipartimento della Difesa Usa, bilancio da 895 miliardi di dollari (più o meno come l’intera spesa pubblica in Italia) e valenza geopolitica senza pari.