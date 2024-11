Otto e mezzo Salvini | Rispetto Mattarella ma Musk è libero di parlare Battibecco con Lilli Gruber | Le ho portato un cioccolatino – Il video

Leggi su Open.online

Matteoospite a, il programma conddalla giornalistaaffronta tutti i problemi della stretta attualità. Dal confronto a distanza tra il presidente della Repubblica Sergioe l’imprenditore e neo funzionario della Casa Bianca Elon, dalla guerra a Gaza alla sicurezza dei trasporti. Il vicepremier si presenta in studio il giorno dopo l’attacco diche aveva accusato il governo di diffondere fake news sulle sue idee in merito alle politiche migratorie in occasione del furto subìto dalla giornalista al parco di Villa Borghese.November 13, 2024 «di dire quello che pensa»«Io immagino che se si tratta di difendere la sicurezza nazionale io sono in prima fila, quindi grandeper le parole del presidente», esordisce incalzato dalla giornalista che sollecita una sua posizione sulle parole del patron di X e Tesla contro i giudici italiani.