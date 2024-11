Gaeta.it - Novità sul bonus Natale: 100 euro in più nella tredicesima per un numero crescente di lavoratori

Facebook WhatsAppTwitter A partire dal prossimo mese di dicembre, idipendenti potranno ricevere undi 100, che verrà accreditatomensilità. Questa indennità, che si va ad aggiungere a quelle già previste, si applicherà anche a unmaggiore di beneficiari rispetto agli anni precedenti. La misura è stata introdotta con un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri e si integra con altre disposizioni, in particolare la riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale, che scadrà il 12 dicembre.Che cos’è ilIl, pari a 100, è un supporto economico destinato aidipendenti, le cui modalità di erogazione sono stabilite dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024. Quest’indennità sarà accreditata sullamensilità, segno di un impegno da parte del governo a sostenere le famiglie in un periodo di spese maggiori, come quello natalizio.