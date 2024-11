Nerdpool.it - NerdPool incontra Kyoutarou Azuma

Tra i titoli protagonisti dell’appena finito Lucca Comics & Games troviamo VERSUS e Tenkaichi. Due manga shonen targati Edizioni Star Comics accomunati dallo stesso pennino. Il disegnatore di questi due titoli,era ospite dell’editore e hato i suoi fan dietro il volto della folle mascotte di VERSUS, Panepane. Anche noi abbiamo potuto sederci davanti a lui e cercare di capire chi è l’uomo dietro la maschera e il suo lavoro. Ecco cosa ci ha raccontato il sensei.Benvenuto sensei e grazie per questa intervista. Vorremmo iniziare chiedendole qualcosa sul suo lavoro: come si arriva dalla sceneggiatura al capitolo che noi leggiamo? Per quanto riguarda VERSUS, la storia e i testi sono preparati dal Maestro One, mentre il Maestro bose si occupa dello storyboard.